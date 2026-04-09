In difesa nuova chance per Ghilardi

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Dopo una prima metà di stagione in cui è stato utilizzato con il contagocce, nella partita contro il Pisa si riaprono nuovamente le porte della titolarità per Ghilardi. Il toscano è infatti davanti nelle gerarchie di Gasperini rispetto a Ziolkowski e contro la squadra di Hiljemark sarà lui a prendere il posto di Mancini, out per infortunio (l'obiettivo è recuperare per l'Atalanta). L'ex Verona nel 2025 ha accumulato appena 129 minuti con la maglia della Roma, mentre dall'inizio del nuovo anno complessivamente è sceso in campo per 1158 minuti. Un evidente cambio di rotta, sicuramente coinciso con un diverse assenze dei compagni di reparto, ma dovuto anche ad una maggiore affidabilità nel contesto tattico dell'allenatore. Oltre a lui, che dal pareggio con la Juventus è diventato giallorosso a titolo definitivo per 7,5 milioni, l'unico altro dubbio riguarda la fascia sinistra. Tsimikas insidia il deludente Rensch per prendere il posto di Wesley, che anche ieri non si è allenato col gruppo.