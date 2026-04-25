Il tecnico e le parole sul ds: il riferimento era a Sartori (e a Reja)

Il passato non si dimentica. Gasperini, parlando del «poco feeling tecnico» con Massara, si è ricordato di quanto accadde con Sartori nella prima stagione all'Atalanta. [...]

«L'allenatore e il ds dovrebbero viaggiare in coppa Molto spesso succede che il direttore sportivo parla con l'allenatore. E poi con un altro tecnico per dirgli di tenersi pronto». Settima giornata, primo ottobre 2016: Gian Piero, a rischio esonero nonostante il successo di Crotone (era quartultimo con 6 punti), batte a Bergamo il Napoli (1-0). [...] Poi, però, scopri che Sartori aveva già incontrato Reja. E la fiducia nel ds non fu mai più quella di prima.

(corsera)