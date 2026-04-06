Il ko di San Siro scuote la proprietà: i Friedkin valutano una rifondazione della rosa in estate

La sconfitta per 5-2 subita contro l'Inter ha innescato una profonda riflessione all'interno della proprietà americana. Il risultato di San Siro, al di là dell'aspetto numerico, è stato recepito dai Friedkin come una fotografia nitida dei limiti strutturali della rosa attuale: difesa fragile, equilibri precari e una personalità ancora troppo altalenante per competere stabilmente con i vertici del campionato.

Sebbene la stagione fosse stata impostata come un'annata di transizione, la proprietà non sembra più disposta ad accettare piazzamenti anonimi tra il quinto e il sesto posto. La mancanza di continuità è considerata il problema principale da risolvere per interrompere un ciclo di risultati ritenuti insufficienti per le ambizioni del club. Per questo motivo, secondo le ultime indiscrezioni, il "nucleo" della squadra è finito sotto osservazione e l'estate potrebbe portare a una rifondazione tecnica, con scelte anche dolorose che potrebbero coinvolgere calciatori finora considerati intoccabili.

Il finale di campionato, con le ultime sette partite ancora da disputare, servirà come test definitivo per molti elementi del gruppo. Al termine della stagione è già previsto un vertice tra la proprietà, il direttore sportivo Frederic Massara e il tecnico Gian Piero Gasperini: in quella sede verrà tracciato il bilancio definitivo e stabiliti i criteri per la costruzione della Roma del domani, con l'obiettivo dichiarato di aumentare drasticamente il livello di competitività della rosa.

(corrieredellosport.it)