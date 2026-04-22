Il calcio aggira il decreto Dignità. Azzardo primo sponsor in Serie A

Scommettiamo 1 euro che contro il Napoli? Scommessa piazzata e vinta, immediatamente, sulla piattaforma di Polymarket, rinomato "prediction" che non ha la concessione per l'Italia e quindi non sarebbe autorizzato. Ma ci si può scommettere lo stesso, grazie a un sistema di aggiramento chiamato Vpn (Virtual private network). Scommesse per tutti i gusti su Polymarket, dai risultati delle gare sportive, calcio in primis ovviamente, fino al prossimo attacco missilistico all'Iran,

ordito dal Capo di stato americano Donald Trump. E da trumpiano, forse, ma di sicuro da "moralizzatore" di ferro del calcio quale si autoproclama dal 2004, il patron della Lazio, il senatore del centro destra Claudio Lotito, ha scelto come sponsor per le maglie dei biancocelesti questa eminenza grigissima del betting. [...]

Pertanto, a Napoli, al debutto della sponsorizzazione del suo club, Lotito ha sentenziato con la proverbiale sicumera: «Polymarket è un partner che interpreta il futuro. Questo accordo rafforza il percorso di sviluppo internazionale della Lazio, aperta e competitiva nei nuovi scenari dello sport globale». Accordo da 22 milioni di dollari, fino al 2029. Più o meno quello che entrerà nelle casse dei cugini della Roma da Eurobet. Live che, sempre fino al 2029, hanno firmato un contratto con i giallorossi da 13 milioni di euro annui, più 8 milioni di bonus.

Anche lo scudetto delle sponsorizzazioni da betting se lo aggiudica l'Inter capolista della Serie A: la società de presidente Beppe Marotta ha siglato un quinquennale con Betsson.sport da 27 milioni a stagione. «Trattasi di "siti di informazione" sulle scommesse», si difendono i legali delle società della Serie A che non utilizzano il betting main sponsor, e questo in base al "Decreto Dignità" del 12 luglio 2018 che ne vieta l'esposizione sulla maglia di gioco. Ma quel decreto, visto il sensibile aumento delle scommesse (anche illegali) e delle ludopatie (specie quelle giovanili), dal governo precedente quanto quelle attuale è ritenuto inefficace e quindi in fase di lunga e sofferta revisione. Il calcio italiano da buona industria del Paese qual è, chiede maggiori garanzie di introiti futuri e non si batte certo con coscienza per una riforma che sia etica e contrasti efficacemente la dipendenza da gioco d'azzardo. Fa eccezione la Cremonese che si è schierata in prima linea. La società del presidente Giovanni Arvedi ha sposato la campagna di sensibilizzazione promossa dall'Ats Val Padana per contrastare il "GAP" - Gioco d'Azzardo Patologico-. [...]

(avvenire)