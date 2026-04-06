I VOTI DEGLI ALTRI - NDICKA "un disastro su Thuram" - MANCINI "esce e la Roma crolla" - CRISTANTE "spaesato"

Notte fonda a San Siro per la Roma di Gian Piero Gasperini, travolta 5-2 dall'Inter nella sfida di Pasqua. Una sconfitta pesante che allontana il sogno Champions e mette a nudo i limiti difensivi dei giallorossi, crollati nel secondo tempo dopo l'uscita di Mancini. Proprio il difensore azzurro è uno dei pochi a salvarsi: "Finché resta in campo, la Roma regge. Lotta, tiene la linea e trova anche il gol del momentaneo pareggio. Poi arriva la sua uscita e la squadra crolla: non è affatto un caso" (Corriere dello Sport). Serata da incubo invece per Evan Ndicka, bocciato unanimemente: "Pronti via, Thuram gli svernicia la portiera. Le ammaccature sono solo all’inizio. Un disastro la marcatura sul francese e regala anche il quinto gol" (Corriere della Sera/Il Messaggero). Male anche la mediana e le fasce, con Celik e Cristante tra i peggiori in campo.
MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport, Il Corriere della Sera, Il Romanista)
Svilar 5,00
Mancini 6,00
Ndicka 4,10
Hermoso 4,60
Celik 4,30
Cristante 4,50
Pisilli 5,10
Rensch 4,70
Soulé 5,50
Pellegrini 5,60
Malen 5,90
Ghilardi 4,80
Tsimikas 4,80
El Shaarawy 5,25
Ziolkowski sv
Gasperini 5,00
LA GAZZETTA DELLO SPORT
Svilar 5
Mancini 6
Ndicka 4
Hermoso 5
Celik 4,5
Cristante 5
Pisilli 5,5
Rensch 5,5
Soulé 6
Pellegrini 5,5
Malen 6
Ghilardi 5
Tsimikas 5
El Shaarawy 5,5
Ziolkowski sv
Gasperini 4,5
IL MESSAGGERO
Svilar 5
Mancini 6
Ndicka 4
Hermoso 5
Celik 5
Cristante 4,5
Pisilli 4,5
Rensch 4,5
Soulé 6
Pellegrini 6
Malen 6
Ghilardi 5
Tsimikas 5
El Shaarawy 5,5
Ziolkowski sv
Gasperini 4,5
CORRIERE DELLO SPORT
Svilar 5
Mancini 6
Ndicka 4
Hermoso 4
Celik 4
Cristante 4
Pisilli 5,5
Rensch 4
Soulé 5
Pellegrini 5,5
Malen 5,5
Ghilardi 4,5
Tsimikas 5
El Shaarawy 5
Ziolkowski sv
Gasperini 4,5
CORRIERE DELLA SERA
Svilar 5
Mancini 7
Ndicka 4,5
Hermoso 5
Celik 4
Cristante 5
Pisilli 5,5
Rensch 4,5
Soulé 5
Pellegrini 5,5
Malen 6
Ghilardi 5
Tsimikas 5
El Shaarawy 5,5
Ziolkowski sv
Gasperini 6
IL ROMANISTA
Svilar 5
Mancini 5
Ndicka 4
Hermoso 4
Celik 4
Cristante 4
Pisilli 4,5
Rensch 5
Soulé 5,5
Pellegrini 5,5
Malen 6
Ghilardi 4,5
Tsimikas 4
El Shaarawy 5
Ziolkowski sv
Gasperini 5