I VOTI DEGLI ALTRI - NDICKA "un disastro su Thuram" - MANCINI "esce e la Roma crolla" - CRISTANTE "spaesato"

Notte fonda a San Siro per la Roma di Gian Piero Gasperini, travolta 5-2 dall'Inter nella sfida di Pasqua. Una sconfitta pesante che allontana il sogno Champions e mette a nudo i limiti difensivi dei giallorossi, crollati nel secondo tempo dopo l'uscita di Mancini. Proprio il difensore azzurro è uno dei pochi a salvarsi: "Finché resta in campo, la Roma regge. Lotta, tiene la linea e trova anche il gol del momentaneo pareggio. Poi arriva la sua uscita e la squadra crolla: non è affatto un caso" (Corriere dello Sport). Serata da incubo invece per Evan Ndicka, bocciato unanimemente: "Pronti via, Thuram gli svernicia la portiera. Le ammaccature sono solo all’inizio. Un disastro la marcatura sul francese e regala anche il quinto gol" (Corriere della Sera/Il Messaggero). Male anche la mediana e le fasce, con Celik e Cristante tra i peggiori in campo.

MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport, Il Corriere della Sera, Il Romanista)

Svilar 5,00

Mancini 6,00

Ndicka 4,10

Hermoso 4,60

Celik 4,30

Cristante 4,50

Pisilli 5,10

Rensch 4,70

Soulé 5,50

Pellegrini 5,60

Malen 5,90



Ghilardi 4,80

Tsimikas 4,80

El Shaarawy 5,25

Ziolkowski sv



Gasperini 5,00

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 5

Mancini 6

Ndicka 4

Hermoso 5

Celik 4,5

Cristante 5

Pisilli 5,5

Rensch 5,5

Soulé 6

Pellegrini 5,5

Malen 6

Ghilardi 5

Tsimikas 5

El Shaarawy 5,5

Ziolkowski sv

Gasperini 4,5

IL MESSAGGERO

Svilar 5

Mancini 6

Ndicka 4

Hermoso 5

Celik 5

Cristante 4,5

Pisilli 4,5

Rensch 4,5

Soulé 6

Pellegrini 6

Malen 6



Ghilardi 5

Tsimikas 5

El Shaarawy 5,5

Ziolkowski sv



Gasperini 4,5

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 5

Mancini 6

Ndicka 4

Hermoso 4

Celik 4

Cristante 4

Pisilli 5,5

Rensch 4

Soulé 5

Pellegrini 5,5

Malen 5,5



Ghilardi 4,5

Tsimikas 5

El Shaarawy 5

Ziolkowski sv



Gasperini 4,5

CORRIERE DELLA SERA

Svilar 5

Mancini 7

Ndicka 4,5

Hermoso 5

Celik 4

Cristante 5

Pisilli 5,5

Rensch 4,5

Soulé 5

Pellegrini 5,5

Malen 6



Ghilardi 5

Tsimikas 5

El Shaarawy 5,5

Ziolkowski sv



Gasperini 6

IL ROMANISTA

Svilar 5

Mancini 5

Ndicka 4

Hermoso 4

Celik 4

Cristante 4

Pisilli 4,5

Rensch 5

Soulé 5,5

Pellegrini 5,5

Malen 6



Ghilardi 4,5

Tsimikas 4

El Shaarawy 5

Ziolkowski sv



Gasperini 5