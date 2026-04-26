I VOTI DEGLI ALTRI - Malen "semplicemente imprendibile", El Aynaoui "esplosività fisica e buona prestazione". Wesley "bentornato", Gasperini "torna a sorridere"

Un buon primo tempo nel segno di Malen (che va vicino al gol almeno altre due volte) ed El Aynaoui basta alla Roma per passare al Dall'Ara, il Bologna, sconfitto 2-0 prova a rispondere nel secondo tempo, senza però creare troppi problemi ai giallorossi (pericolosa solo con la traversa di Orsolini), che non creano più nulla, ma gestiscono la partita. Nonostante la grande prova di Wesley ed El Aynaoui il migliore è sempre lui, il trascinatore dei giallorossi in questa seconda parte di stagione, Donyell Malen (7.71) "Difficile aggiungere altro: è da quattro mesi in Italia ma nessuno ha capito ancora come arginarlo. E lui continua a segnare: con quello di ieri sono 11 in campionato. Potevano essere 12 con un'azione fotocopia ma davanti a Ravaglia spreca due volte: prima tirando a lato e poi, con il sinistro, facendosi contrastare il tiro da Heggem. Una notizia anche questa. Per rifarsi regala l'assist del 2-0 a El Aynaoui (con l'azione che era partita a metà campo sempre grazie ad un suo tocco). Semplicemente imprendibile" (Il Messaggero). Grande prestazione anche quella di Neil El Aynaoui (7.28), il marocchino torna quello della prima parte della stagione e, dopo l'assist per Malen, segna anche il gol del 2-0 sempre su assist dell'olandese "Ottima la giocata con cui propizia il gol di Malen e puntuale il taglio sul quale l'olandese restituisce il favore che gli permette di appoggiare in rete da pochi passi. Quando mette in mostra l'esplosività fisica fornisce sempre delle buone prestazioni" (Il Tempo). Un altro uomo chiave per la Roma di Gasp è proprio lui, Wesley (7.21), l'esterno brasiliano che, pur non entrando nel tabellino, ha inciso in entrambi i gol "Rientra dopo un mese, gli avversari provano subito a intimidirlo e viene preso di mira due volte in 6 minuti: nella seconda però ha già avviato l'azione del vantaggio. Così come a fine tempo entra in quella del raddoppio.

Dopo l'intervallo resta più sulle sue ma può aiutare dietro. Bentornato" (Il Romanista). Nonostante la settimana difficile, mister Gian Piero Gasperini (7.00) riesce a tenere concentrati ed applicati i suoi, grande primo tempo e speranza Champions ancora viva "Ecco la sua Roma, quella bella, energica, veloce, pimpante. Una Roma che in trasferta mancava da gennaio e che vuole giocarsela fino alla fine per la Champions. E Gasp, dopo settimane

difficili per le vicende societarie, adesso può tornare a sorridere pensando al campo" (Corriere dello Sport).

MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport, Il Corriere della Sera, Il Romanista)

Svilar 6.35

Mancini 6.57

Ndicka 6.50

Hermoso 6.14

Celik 6.00

Cristante 6.42

El Aynaoui 7.28

Wesley 7.21

Pisilli 6.50

Soulé 6.07

Malen 7.71

Rensch 6.14

Ghilardi 6.07

Vaz 6.00

Dybala 6.00

Ziolkowski s.v.

Gasperini 7.00

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6.5

Mancini 6.5

Ndicka 6

Hermoso 6

Celik 5.5

Cristante 6.5

El Aynaoui 7.5

Wesley 7

Pisilli 7

Soulé 6

Malen 7.5

Rensch 6

Ghilardi 6

Vaz 6

Dybala s.v.

Ziolkowski s.v.

Gasperini 7

IL MESSAGGERO

Svilar 6.5

Mancini 6.5

Ndicka 6.5

Hermoso 6

Celik 6

Cristante 6.5

El Aynaoui 7

Wesley 7

Pisilli 6

Soulé 6

Malen 7.5

Rensch 6

Ghilardi 6.5

Vaz 6

Dybala s.v.

Ziolkowski s.v.

Gasperini 7

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6.5

Mancini 7

Ndicka 7

Hermoso 6.5

Celik 6.5

Cristante 6.5

El Aynaoui 7.5

Wesley 7.5

Pisilli 7

Soulé 6

Malen 8

Rensch 6.5

Ghilardi 6

Vaz 6

Dybala s.v.

Ziolkowski s.v.

Gasperini 7.5

CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6

Mancini 6.5

Ndicka 6.5

Hermoso 6.5

Celik 6

Cristante 7

El Aynaoui 7.5

Wesley 7

Pisilli 6.5

Soulé 6

Malen 8

Rensch 6

Ghilardi 6

Vaz 6

Dybala s.v.

Ziolkowski s.v.

Gasperini 7

LA REPUBBLICA

Svilar 6

Mancini 6.5

Ndicka 6.5

Hermoso 6

Celik 6

Cristante 6

El Aynaoui 7

Wesley 7

Pisilli 6

Soulé 6.5

Malen 7

Rensch 6

Ghilardi 6

Vaz 6

Dybala s.v.

Ziolkowski s.v.

Gasperini 6.5

IL TEMPO

Svilar 6.5

Mancini 6.5

Ndicka 6.5

Hermoso 6

Celik 6

Cristante 6.5

El Aynaoui 7.5

Wesley 7

Pisilli 6.5

Soulé 6

Malen 8

Rensch 6

Ghilardi 6

Vaz 6

Dybala 6

Ziolkowski s.v.

Gasperini 7

IL ROMANISTA

Svilar 6.5

Mancini 6.5

Ndicka 6.5

Hermoso 6

Celik 6

Cristante 6

El Aynaoui 7

Wesley 6.5

Pisilli 6.5

Soulé 6

Malen 8

Rensch 6.5

Ghilardi 6

Vaz 6

Dybala s.v.

Ziolkowski s.v.

Gasperini 7