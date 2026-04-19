I VOTI DEGLI ALTRI - Hermoso "un gol da centravanti vero", Soulé "segnali incoraggianti". El Aynaoui "giocatore involuto", Gasperini "ora per la champions è dura"

Buona partita che però non basta alla Roma per superare ed agganciare le dirette rivali alla Champions, recuperato un solo punto al Como (adesso a 58 come i giallorossi) e alla Juventus, che rimane dunque a +2 con una partita in meno (giocherà oggi, domenica 19 aprile, alle 20:45 contro il Bologna). A Krstovic risponde Hermoso, oltre a questo una sola vera occasione dell'Atalanta con Ederson e poi solo Roma, che ci prova più volte con il difensore spagnolo, Soulé e Malen che non riescono a superare un Carnesecchi fenomenale. Tra i migliori in campo Mario Hermoso (6.50), lo spagnolo è colpevole, insieme ad Elsha, del primo gol subito dai giallorossi, ma si rifà con il gol, sfiorando anche la doppietta "Un gol da centravanti vero. Non soltanto per quella bella girata al volo in area di rigore, ma anche per come è riuscito a eludere la marcatura sia di De Ketelaere che di Djimsiti. Ci ha riprovato altre due volte nella ripre sa: una parata, e una traversa" (Corriere dello Sport). Non male anche Matias Soulé (6.00), probabilmente non ancora al 100%, ma l'argentino sta scaldando i motori, sarà importantissimo per quest'ultima parte di stagione "Uno dei più attivi fin dalle battute iniziali, per due volte i suoi tentativi dal limite si infrangono sugli avversari, difensori e portiere. Cala alla distanza, eppure i segnali sono più che incoraggianti" (Il Romanista). Chi invece deve tornare a convincere è Neil El Aynaoui (5.57), che qualcosa ha fatto anche vedere, ma iniziano ad essere troppi, e troppo evidenti. gli errori concessi nelle ultime partite "Duella con Ederson ma perde. Per un po' sta più a terra che in piedi, ancora del tutto fuori giri. Giocatore involuto" (Gazzetta dello Sport). Fa ciò che può il mister, Gian Piero Gasperini (6.28), che con dei ricambi certamente non all'altezza di quelli proposti dall'Atalanta non solo se la gioca, ma fa anche la partita, che sia di buon auspicio... "La Roma c'è, nonostante le assenze e la settimana tribolata. Poi, quando inevitabilmente cala, ha poco materiale per cambiare la gara. Non è un alibi ma condiziona l'assalto finale. Ora per la Champions è dura" (Il Messaggero).

MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport, Il Corriere della Sera, Il Romanista)

Svilar 6.35

Mancini 6.07

Ndicka 5.92

Hermoso 6.50

Celik 5.64

Cristante 5.71

El Aynaoui 5.57

Rensch 6.14

El Shaarawy 6.07

Soulé 6.00

Malen 6.28

Pisilli 5.71

Ghilardi 6.21

Venturino 6.07

Vaz 5.78

Tsimikas S.V.

Gasperini 6.28

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6.5

Mancini 6

Ndicka 6

Hermoso 6.5

Celik 5.5

Cristante 6

El Aynaoui 5

Rensch 6

El Shaarawy 6

Soulé 6.5

Malen 6.5

Pisilli 5.5

Ghilardi 6

Venturino 6

Vaz 6

Tsimikas S.V.

Gasperini 6

IL MESSAGGERO

Svilar 6.5

Mancini 6

Ndicka 6

Hermoso 6.5

Celik 5

Cristante 5.5

El Aynaoui 5.5

Rensch 6

El Shaarawy 6

Soulé 6

Malen 7

Pisilli 5.5

Ghilardi 6

Venturino 6

Vaz 6

Tsimikas S.V.

Gasperini 6.5

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6.5

Mancini 6

Ndicka 6

Hermoso 7

Celik 6.5

Cristante 6.5

El Aynaoui 6

Rensch 6.5

El Shaarawy 6.5

Soulé 6

Malen 6

Pisilli 5.5

Ghilardi 6

Venturino 6

Vaz 5.5

Tsimikas S.V.

Gasperini 6.5

CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6

Mancini 6

Ndicka 6

Hermoso 6.5

Celik 5.5

Cristante 5

El Aynaoui 6

Rensch 6

El Shaarawy 6

Soulé 5

Malen 6

Pisilli 6

Ghilardi 6

Venturino 6

Vaz 6

Tsimikas S.V.

Gasperini 6

LA REPUBBLICA

Svilar 6.5

Mancini 6

Ndicka 5.5

Hermoso 6.5

Celik 6

Cristante 6

El Aynaoui 5

Rensch 6

El Shaarawy 5.5

Soulé 6.5

Malen 6

Pisilli 6

Ghilardi 6.5

Venturino 6.5

Vaz 5

Tsimikas S.V.

Gasperini 6

IL TEMPO

Svilar 6.5

Mancini 6

Ndicka 5.5

Hermoso 6.5

Celik 5.5

Cristante 5.5

El Aynaoui 5

Rensch 6.5

El Shaarawy 6

Soulé 5.5

Malen 5.5

Pisilli 5.5

Ghilardi 6.5

Venturino 5.5

Vaz 6

Tsimikas S.V.

Gasperini 6

IL ROMANISTA

Svilar 6

Mancini 6.5

Ndicka 6.5

Hermoso 6

Celik 5.5

Cristante 5.5

El Aynaoui 6.5

Rensch 6

El Shaarawy 6.5

Soulé 6.5

Malen 7

Pisilli 6

Ghilardi 6.5

Venturino 6.5

Vaz 6

Tsimikas S.V.

Gasperini 7