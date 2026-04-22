I tifosi votano ancora la fiducia ai rossoblù, 27mila per la Roma

Il patto dei tifosi è chiaro: sospendere i malumori per le dichiarazioni di Italiano nel post Juventus e stringersi con la squadra per quest'ultimo mese. Gli strascichi rimangono, il senso di delusione verso le ultime esternazioni del mister anche. (...) Il club nelle prossime settimane a voler capire se l'intenzione di continuare con Italiano sarà ancora reciproca. Nel caso non sia così, ci si vuole muovere presto sul successore, anche perché Fabio Grosso, con l'intervento di Paratici, sembra ora la prima scelta per il nuovo corso della Fiorentina. Alternativa per un eventuale cambio a Casteldebole sarebbe anche Daniele De Rossi. Ma il discorso va rimandato ancora un po'. (...) la stagione in corso non è ancora finita. Di certo non per il popolo rossoblù, e lo dimostra l'ottima risposta verso la gara di sabato con la Roma. Al Dall'Ara ci saranno almeno 27mila persone, al dato di ieri, con soli 250 ospiti visto il blocco delle trasferte per i residenti nella capitale. Insomma, si va verso il pienone per la terzultima gara casalinga della stagione. (...) Una settantina di tifosi presenti, perlopiù giovanissimi, genitori e bambini, coi pass gratuiti da prenotare online per accedere per autografi e foto esauriti. Tanti sorrisi e battute tra maglie, cappellini, gadget e anche disegni lasciati dai più piccoli in regalo ai due giocatori («li metteremo negli spogliatoi») a ribadire che in un finale d'orgoglio ci si crede ancora. Nel giorno della speranza, gli esami svolti ieri dicono che pure la stagione di Bernardeschi forse non è finita. Confermata la lesione muscolare, ma i tempi di recupero sono stimati in 2-3 settimane. (...) Da ieri Dominguez è tornato ad allenarsi e ci sarà con la Roma (che per il Dall'Ara recupera Dybala e Wesley), e anche per lui saranno settimane importanti in chiave futura, dopo una stagione di passi indietro rispetto alle belle prospettive del primo anno italiano. Lo stesso vale per Dallinga, che il Bologna spera di riavere in gruppo tra oggi e domani, altrimenti sarà fuori anche sabato.

(La Repubblica)