I Friedkin a Houston collegati in diretta. E mandano Shipley…

Non solo Roma e dintorni. La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini è stata vista in diretta anche dall'altra parte del mondo. A Houston, in Texas, dove la famiglia Friedkin in questi giorni di burrasca ha preferito restare in silenzio dando fiducia al tecnico e sperando in una ormai impossibile riconciliazione con Claudio Ranieri. Dan e Ryan non sono rimasti indifferenti, ma non sono ancora intervenuti anche se c'era l'intenzione di sbarcare a Roma per risolvere la questione tra mercoledì e giovedì. Gli slot a Ciampino erano prenotati, ma poi sono stati annullati.

Alla fine, infatti, la proprietà ha cambiato idea e ha deciso di inviare a Trigoria Ed Shipley, l'uomo di fiducia della famiglia americana. L'amico di vecchia data del presidente, che ormai da tempo gestisce i momenti delicati in casa Roma, ha adesso il compito di tentare di prolungare la tregua armata ascoltando le parti in causa e cercando una mediazione, almeno fino al termine della stagione. [...]

In questi giorni il presidente giallorosso ha sentito il tecnico in più di un'occasione al telefono ribadendo la piena fiducia nel suo lavoro ma senza aprire all'allontanamento di Ranieri, la persona di fiducia scelta la scorsa estate per guidare la Roma. Questo a Gasperini non basta e nelle prossime ore, dopo la delicata sfida con l'Atalanta, si aspetta un segnale più chiaro dai Friedkin.

(gasport)