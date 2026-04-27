Gli "indesiderati" rinviano l'addio

E ora provate a dargli torto: «Se ho delle responsabilità tecniche allora è giusto avere credibilità e che io venga accontentato». Il discorso di Gasp nel post-gara di Bologna non fa una piega. [...] E se l'allenatore, in tempi non sospetti, va contro l'umore popolare e il diktat societario (congelamento rinnovi di Mancini e Cristante e via alla rivoluzione), chiedendo la conferma del nucleo storico, va seguito. Perché non si può sposare Gasp soltanto per le cose che piacciono. [...]

Se l'allenatore vuole la conferma di Cristante, Mancini e Pellegrini e chiede di fare un tentativo per Dybala e Celik, va quantomeno ascoltato. Chiaramente andando a braccetto con le possibilità economiche del club. Tradotto: se Paulo, esempio limite, continua a chiedere 8 milioni, lo si ringrazia e si guarda avanti. Se l'argentino invece abbassa le pretese con un fisso che rientra nei parametri indicati dal club (3 milioni) al quale aggiungere dei bonus a rendimento e presenze, il discorso può cambiare. Ma questo vale per lui, per Lorenzo, per chiunque. Anche perché l'idea dell'allenatore è chiara: i titolari inamovibili di oggi, debbono diventare le alternative di lusso di domani. [...]

Se oggi a fronte di un investimento futuribile di 20 milioni per Vaz (al netto di quanto il ragazzino incide a bilancio e del fatto che un club come la Roma è quasi costretta a fare questo tipo di operazioni) chiede di dirottare quei soldi per un calciatore già pronto e in un altro ruolo, va seguito. Poi se è giovane tanto meglio. [...]

(Il Messaggero)