Giannini: «Avanti tutta con l'allenatore, per colmare il gap servono 5 titolari»

GASPORT - Quattro domande a Giuseppe Giannini, ex numero 10 e Capitano della Roma.

La Roma può credere ancora alla Champions?

«Deve farlo, ma è difficile anche se mancano ancora 7 gare e ci sono 21 punti in palio. Chi è davanti però sta meglio della Roma e dietro corre pure l'Atalanta. Bisogna rialzarsi subito, la prossima giornata sulla carta è favorevole. Onestamente, non mi aspettavo un crollo del genere dopo quel pari con la Juve».

Ora anche Gasperini è al centro di critiche. La Roma deve puntare ancora su di lui per il futuro?

«Continuerei con lui. Quando inizi un percorso devi avere fiducia e compattezza fino alla fine. Ma è necessaria l'armonia tra tutte le componenti. Serve unione di intenti su strategia e obiettivi, poi il primo anno può anche essere di costruzione. I rapporti però sono fondamentali. È un momento particolare per Gasp perché poi i risultati comandano su tutto, ma ha avuto anche tanti infortunati. Pesa l'assenza di Dybala. Fino a un mese fa la Roma stava decisamente meglio e il suo lavoro non può essere cancellato».

Si parla molto di rivoluzione della rosa, di mandare via i senatori.

«Anche in questo caso se bisogna mandare via alcuni giocatori bisogna che siano d'accordo Gasperini, Ranieri e Massara. Il tecnico ha parlato di voler rinforzare la squadra ma non di rifondarla. Non credo sia tutto da buttare».

Lei su che reparti investirebbe?

«Alla Roma mancano cinque titolari per provare a colmare il gap: un difensore, due centrocampisti e due attaccanti. E credo che anche Gasperini la pensi così».