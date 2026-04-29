Gervasoni domani dal pm. Ma non parlerà di Inter-Roma

Domani per Paolo Gervasoni può essere il giorno della verità: l'ex arbitro, infatti, si presenterà all'interrogatorio del pm Ascione a Milano. Il supervisore Var è stato convocato dagli inquirenti alle 11 presso la sede della Guardia di Finanza.

Gervasoni è indagato per Salernitana-Modena dell'8 marzo 2025 e risponderà solo su quello per cui è indagato: la presunta comunicazione con il Var Nasca. Nel suo capo d'incolpazione non c'è alcun riferimento né a Rocchi né ad altre partite. Gervasoni, però, sarebbe stato protagonista anche di un altro episodio controverso che la Procura sta verificando. Nel mirino ci sarebbe anche Inter-Roma dello scorso aprile, finita 0-1 per i giallorossi. [...]

Sempre secondo questa testimonianza, il Var avrebbe agito su indicazione del suo supervisore, Gervasoni appunto. Tutto da capire se ci siano audio Var a supporto di questa tesi. L'episodio fu molto discusso, tanto che poi l'audio della sala Var relativo a quel caso fu pubblicato nella trasmissione Open Var soltanto un mese dopo: Rocchi ammise l'errore dei suoi collaboratori, sottolineando come il fallo fosse evidente. Starà agli inquirenti stabilire se la decisione sia stata pilotata da qualcuno oppure no. Magari già domani si potrebbe vedere un po' più di chiaro. Magari già domani si potrebbe vedere un po' più chiaro. Rientrando nel merito dell'interrogatorio di domani, il pm al momento dell'interrogatorio sarà obbligato a rivelare all'indagato l'elenco degli elementi di prova in suo possesso. Ovviamente solo in riferimento a quel Salernitana-Modena.

(gasport)