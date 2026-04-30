Gasperini ritrova Konè e aspetta la proprietà

IL TEMPO (L. PES) - Un sorriso nell'attesa. Gasperini ritrova Manu Koné dopo un mese e mezzo dall'infortunio mentre aspetta di pianificare il futuro con i Friedkin. Ieri il francese è tornato ad allenarsi con il gruppo e sarà convocato per la sfida di lunedì contro la Fiorentina all'Olimpico dove ai giallorossi mancherà El Aynaoui per squalifica. A Trigoria, alla ripresa degli allenamenti dopo due giorni liberi, hanno lavorato a parte Pellegrini e Dovbyk. L'ucraino nel fine settimana volerà in Finlandia per l'ultimo ok prima del rientro in campo dopo l'intervento alla coscia sinistra di gennaio. Nel mirino c'è il ritorno tra i convocati tra Parma il derby. Nel frattempo Gasperini resta impaziente di discutere il futuro con la proprietà. L'allenatore piemontese, di fatto, ad oggi é solo a Trigoria con Massara ufficialmente ancora in carica ma con un addio soltanto rimandato. Il ritorno dei Friedkin nella Capitale è atteso nei prossimi giorni, quantomeno del vicepresidente Ryan che potrebbe sbarcare già a cavallo di questo fine settimana. Sul tavolo l'intera pianificazione della stagione che verrà: dalla scelta del direttore sportivo, ai paletti del Fair Play Finanziario (e le relative plusvalenze da realizzare) fino alla gestione della campagna acquisti e dei rinnovi di contratto. Il tecnico sarà pienamente coinvolto nelle scelte future anche se al momento non ha avanzato nomi per la direzione sportiva (Manna e D'Amico restano in pale) né posto il veto su qualche calciatore. Saranno giorni di lunghe riunioni a Trigoria con la nuova Roma che dovrà prendere forma al più presto.

