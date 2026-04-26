Gasperini: "Pensiamo a vincerle tutte"

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - La comunicazione di Gasperini non cambia. Tutto ciò che non riguarda il campo, non gli interessa. "La settimana è stata movimentata fuori da Trigoria, ma dentro è stata come sempre - ha affermato il tecnico ai microfoni di Dazn -. Al centro della Roma ci sono la società e i tifosi. E una cosa indissolubile. lo sono un professionista e mi occupo della parte tecnica. La proprietà mi ha sempre dimostrato grande fiducia e voglia di farmi lavorare con la Roma dal primo giorno. Non mi devo preoccupare di altre cose. E una società potente che può fare grandissime cose e mi auguro di dare un grande contributo sul olano tecnico". E Gasperini ha già una visione chiara per il futuro: "Le dinamiche di mercato non sono facili, ma ho delle idee su come alzare il livello. Se ho delle responsabilità tecniche, è giusto che io venga accontentato". Le tensioni interne non hanno minato l'equilibrio del gruppo: "Non è stato difficile preparare la partita perché i ragazzi si allenano bene da inizio anno, mi hanno sempre seguito dal primo giorno. Stiamo recuperando giocatori importanti e dobbiamo credere di poter vincere ogni partita". A Bologna, El Aynaoui è tornato sui livelli della prima metà di stagione, mentre Malen, ormai, non è più una sorpresa. "Malen ha alzato decisamente il livello del gioco - ha dichiarato il piemontese - El Aynaoui ha fatto molto bene fino a dicembre, poi ha sicuramente pagato la Coppa d'Africa. È un ragazzo sano, molto positivo e ha fatto un'ottima gara».

Undicesimo gol per Malen, ad una marcatura di distanza dal diventare, insieme a Balotelli, il giocatore approdato in Serie A a gennaio ad aver segnato più gol. "Spero di continuare così - ha ammesso l'olandese - Il Mondiale è un grande torneo, ma ora sono concentrato sulla Roma". Prima gioia in Serie A per El Aynaoui, che salterà la Fiorentina per squalifica: "È stato un anno di scoperta, ma a Roma sto bene. Lavoro tutti i giorni per migliorare".

"Il sogno Champions è difficilissimo, ma ancora vivo" secondo Cristante, che ha voluto salutare Ranieri: "È una grande figura e un grande allenatore. Non possiamo che dargli un grande abbraccio e ringraziarlo". Da valutare le condizioni di Celik, uscito all'intervallo per un problema al flessore destro. I giallorossi si alleneranno questa mattina, prima di avere due giorni di riposo. Non ci sarà Gasperini, recatosi a Torino dalla famiglia, che rientrerà per la seduta di mercoledì pomeriggio.