Gasperini dribbla il futuro e Ranieri: "Cosa accadrà lo vedremo tra un mese"

Voleva pensare solo al campo Gasperini, ma inevitabilmente il focus si sposta sempre sul futuro e sullo scontro con Ranieri di questi giorni. È stato accolto con entusiasmo dai tifosi che al momento della sua uscita dal pullman gli hanno urlato: "Siamo con te". Lui ha sorriso e ringraziato. Ma l'atmosfera allo stadio non era la solita e Gasp lo ha puntualizzato senza troppi giri di parole lanciando una frecciatina a Ranieri (presente all'Olimpico, ma mai inquadrato sui maxischermi): "Il pubblico non merita questo teatrino che non ho creato io. Mi dispiace essere coinvolto ma posso solo cercare di creare meno danno possibile con il silenzio. Ma non voglio essere messo sullo stesso piano perché io non ho alimentato questa situazione. Ringrazio i giocatori e il pubblico. Ho parlato con i Friedkin? Rispondo solamente a domande sulla squadra". La Curva Sud ha preferito non prendere posizioni, chiedendo ai diretti interessati di rimanere uniti per il bene del club: "Qualsiasi sia il ruolo che uno occupa all'ombra di questo nome, siamo tutti obbligati a garantire romanismo, impegno e valore. L'AS Roma è una cosa seria", questo lo striscione. Più duro un altro esposto nel settore opposto: "Proprietà muta, dirigenza chiacchierona. Chi pensa al bene della nostra Roma?". Dopo aver chiuso la questione Ranieri, il tecnico ha dribblato la domanda sul futuro: "Bisogna chiudere benissimo questo campionato perché per me è stata un'esperienza straordinaria, sono arrivato con tanto scetticismo intorno e anche un po' di rivalità". (...) L'allenatore ha poi continuato il discorso: "La squadra mi ha seguito fortemente, continua a seguirmi e di questo sono grato ai giocatori come sono grato al pubblico. Di quello che sarà tra un mese lo vedremo a fine campionato. La commozione dell'altro giorno? Si vede che mi sto invecchiando". A fine partita sono arrivati anche i fischi, ma Gasperini (...) continua a credere nel quarto posto che dista due punti in attesa della sfida di questa sera tra Juventus e Bologna: "Abbiamo preso il Como, tenendo distante l'Atalanta che è arrivata terza l'anno scorso. Vedendo anche i risultati della settimana scorsa, le partite diventano difficili, c'è più fatica, un clima diverso, possono esserci sorprese, anche in squadre che stanno per vincere lo scudetto e hanno fallito l'ultimo chilometro. L'ultimo chilometro è sempre un bel traguardo, qualcuno magari si pianta o altri accelerano. Noi siamo ancora dentro e meritavamo di battere l'Atalanta". Sabato il match col Bologna. Verso il recupero Dybala, Wesley e Koné. Attesa per Rensch, (...) nessun problema per Mancini.

(Il Messaggero)