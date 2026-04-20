Gasperini detta le condizioni

[...] Un paio di cose sembrano chiare: 1) La riconciliazione con Ranieri non è possibile 2) Benché i Friedkin gli abbiano ribadito più volte la fiducia, il tecnico prende tempo. Lo fa parlando al passato dell'esperienza romanista (come fosse vicina a concludersi) e rimandando a fine stagione ogni discorso. Il motivo è semplice. In questo mese vuole capire se quella stima ribadita a voce anche dall'uomo di fiducia della proprietà Usa nel post gara dell'altra sera - nonostante la Champions sia sempre più lontana (Juve a +5) - avrà riscontro nei fatti. [...]

Così ad oggi Gian Piero, per restare, ha posto delle condizioni. La prima: non intende avere più rapporti lavorativi con Ranieri e chiede di confrontarsi con un nuovo direttore sportivo. La seconda: vuole un nuovo staff medico e tecnico (ad oggi in parte composto da uomini di Claudio ai quali è stato rinnovato il contratto ad inizio anno). La terza: vuole assumere, al di là di chi sarà l'eventuale nuovo ds, un ruolo forte, da manager. Per farla ancora più semplice: vuole decidere in prima per-

sona. Un discorso lineare, senza fronzoli, ribadito nella call della scorsa settimana ai Friedkin. La palla ora è alla società: quello che doveva dire lo ha detto. [...]

Dal prossimo anno, se come sembra il discorso con la Uefa sarà chiuso, vuole decidere. Tradotto: ci sono 50 milioni da spendere? Bene, si spendono seguendo pedissequamente le sue indicazioni. E quindi, non si valuta più in base ai ruoli ma ai nomi che il tecnico ritiene siano più idonei al suo modo di giocare. [...] Proprio per questo motivo, essendo consapevole che i Friedkin pur uscendo dalla morsa del Fpf dovranno comunque continuare a rispettare alcuni parametri economici e quindi un mercato da 200 milioni non è possibile, vuole ripartire dall'architrave tecnico (Mancini-Cristante-Pellegrini) arricchendo la rosa con quei 3/4 acquisti alla Wesley/Malen che gli permetterebbe di far diventare i titolari inamovibili di oggi, le alternative di lusso di domani. [...]

Gasp è il primo a sapere che sono condizioni da dentro o fuori, per le quali è difficile mediare. [...] E stavolta non direbbe di no a priori nemmeno se arrivasse qualche sirena estera. Perché a 68 anni la via è tracciata: o spacchi o vieni spaccato.

(Il Messaggero)