Gasp si sfoga fra rabbia e lacrime. La Roma è una pentola a pressione

Non ci poteva essere immagine più forte, no. E neppure un momento più simbolico di quel che s'è visto ieri a Trigoria, qualche minuto prima delle 14. Una conferenza stampa che Gian Piero Gasperini non ha mai pensato di dribblare, lungo una delle settimane più grottesche della storia recente della Roma. Conferenza iniziata parlando di Claudio Ranieri e finita con Antonio Percassi, l'uomo insieme al quale Gasp ha messo su il miracolo Atalanta. Quando il tecnico ha iniziato a piangere, erano i secondi in cui stava rispondendo alla domanda su cosa ruberebbe all'Atalanta, la vita di ieri e l'ostacolo di oggi all'Olimpico. [...]

Commozione pensando a Percassi, ma anche tensione, nervosismo, esasperazione, pure un filo di rabbia: tutto questo è stato ben visibile, è parso quasi di toccare con la mano la fatica di un tecnico che a Trigoria non è riuscito a imporsi fin qui come avrebbe voluto e immaginato. Perché, a suo dire, non accompagnato come invece hanno fatto a Bergamo.

La Roma è un caos dentro il quale la proprietà ha deciso di non decidere. Una frattura insanabile tra il senior advisor e il tecnico «gestita» senza una presa di posizione pubblica dei proprietari, neppure un indirizzo da comunicare o un blitz in città per capire. Niente, tutto da remoto, le conference call come stile di vita. E rassicurazioni sia a Ranieri sia a Gasperini, fiducia espressa sia all'uno sia all'altro. [...]

Altro passaggio importante, sul caso Wesley il cui recupero è frenato dallo stop dei medici (vicini a Ranieri, ndr): «Wesley vuole giocare, fa scatti, sprint e tiri, però i medici dicono che ci sono rischi. Io non ci posso fare nulla, ma non ho mai forzato queste situazioni che rientrano in una dialettica normale».

Il finale, prima delle lacrime: «Sono stato 9 anni a Bergamo e 8 a Genova, forse vuol dire che non sono una persona così brutta. E sono ancora contento di aver scelto la Roma». Club campione del mondo nell'auto-sabotaggio, a tutti i livelli. E mica solo nell'ultima settimana.

(corsera)