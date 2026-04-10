Gasp: «Prima la Champions poi gli acquisti mirati»

LEGGO (F. BALZANI) - «Rivoluzioni, rinnovi in scadenza, futuro? Noi siamo persone serie e continueremo a pensare solo a raggiungere la Champions. Poi la squadra andrà rinforzata con acquisti mirati». Stasera all'Olimpico (ore 20.45, diretta Sky e Dazn) si gioca Roma-Pisa che per i giallorossi vale tanto considerato gli scontri Como-Inter e Atalanta-Juve. Un turno sulla carta favorevole che può riavvicinare Malen e compagni al 4° posto. Gasperini (nella foto), in una conferenza per nulla banale, ieri ha sgomberato il campo e cercato di fare chiarezza. «Questa è una squadra che ha la coscienza a posto per come ha lavorato e interpretato le partite da inizio stagione. Sono ragazzi seri e motivati, sappiamo che domani sarà una partita difficile nonostante il Pisa sia quasi retrocesso. Adesso non abbiamo margine di errore ma in questo mese abbiamo pagato i tanti infortuni». Poi manda diversi segnali alla società: «Abbiamo diversi giocatori in scadenza. Questa situazione esiste da inizio anno, non si è affrontata prima, tra un mese e mezzo vedremo, ma questi ragazzi sono seri». Un messaggio chiaro. E a chi gli chiede lumi sul futuro risponde così: «La dirigenza non mi ha mai chiesto la Champions, è un obiettivo che mi sono posto io. Il mio rapporto con Ranieri e Massara? Il mio unico obiettivo è cercare di migliorare le squadre, quando è così funziona tutto benissimo. Prima di pensare di privarti di quello che hai, devi capire quello che metti. Questo è sempre il punto focale. La Roma negli ultimi 2 anni ha portato 30 giocatori, di questi solo 4-5 giocano titolari. Forse c'è bisogno di altri target. L'ideale sarebbe prendere altri Wesley o Malen». L'olandese guiderà l'attacco completato da Soulè e Pellegrini (300° gara in serie A). Dubbio tra Cristante ed El Aynaoui. Probabile formazione: Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulè, Pellegrini; Malen.