Gasp ora guarda all'infermeria

Nell'infermeria di Trigoria adesso si sta un pochino più larghi e il traffico che c'era fino a pochi giorni fa sembra essere stato smaltito quasi del tutto. Eppure qualche assiduo frequentatore dei luoghi riabilitativi del Fulvio Bernardini ancora c'è. Con Dybala, Koné, Wesley e Rensch sulla via del recupero - per quest'ultimo i controlli hanno scongiurato l'ipotesi dì una le-sione: il fastidio al flessore è una contrattura - e prossimi a essere dimessi per il ritorno in gruppo verso il match del Dall'Ara, restano Dovbyk e Pellegrini ancora alle prese con le rispettive terapie. L'ucraino, entro la fine della settimana, si sottoporrà a un'ecografia per ottenere l'ok dei medici. alla ripresa degli allenamenti. Nell'ulti-ma mese si è rimesso in moto con delle sedute personalizzate, che ha alternato alla piscina, agli esercizi in palestra e

al tempo trascorso sul lettino della fisioterapia. (...) Artem ha messo nel mirino la trasferta di Parma del 10 maggio, o in alternativa il derby contro la Lazio della settimana successiva. (...) Gasperini attende con impazienza soprattutto il rientro Pellegrini, un titolare praticamente inamovibile per lui fino all'infortunio. (...) Pure lui dovrebbe tornare tra il Parma e la Lazio. Fin qui, contando tutte le competizioni, i calciatori di Gasperini sono stati costretti a rinunciare a 170 partite ufficiali. Un numero elevatissimo, appesantto certamente dalle assenze prolungate di Dovbyk (27), Ferguson (22), Dybala (21), Angelino (19) e Bailey (16).

(corsport)