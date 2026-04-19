Gasp non ci sta: "Io e Ranieri? Non metteteci sullo stesso pianо…"

Al via della partita l'applausometro dell'Olimpico nei suoi confronti era stato più alto di altre volte. Al fischio finale Gian Piero Gasperini corre in campo. Va incontro ai suoi giocatori e incrocia anche i suoi ex dell'Atalanta. Mani e abbracci che si intrecciano. (...) I tre punti nel mirino per accelerare il passo verso la zona Champions non sono arrivati e lasciano un vuoto che poi viene pure sommerso dai fischi della Curva Sud mentre i giallorossi stanno per dirigersi nel rito del dopo partita. Ma è il futuro del tecnico con la Roma è al centro di ogni discorso dopo le tensioni con Claudio Ranieri, senior advisor giallorosso. "Sono stato tirato dentro questa cosa - le parole di Gasperini -. Da una settimana non si parla di altro. Non ho mai dato risposte e continuo a non darle. Non mi sembra una cosa piacevole per la gente che c'era allo stadio. Abbiamo ancora cinque partite in cui lottiamo per dei traguardi. A mio parere questa squadra ha fatto molto bene se ancora oggi siamo sopra di quattro punti sull'Atalanta. Sono concentrato su questa situazione. Bisogna chiudere bene il campionato. Per me è stata un'esperienza straordinaria. Qui sono arrivato con scetticismo intorno e un po' di rivalità dovuta agli ultimi anni. Sono grato a questi giocatori che mi hanno sempre seguito e per le gratificazioni che mi ha concesso il pubblico finora. Quello che sarà tra un mese si affronterà a fine campionato. La partita è stata ottima, quindi penso che i fischi (della Curva Sud, ndr) siano piuttosto per questa bruttissima settimana e sono giustissimi perché il pubblico non merita il teatrino che ha visto. Mi dispiace essere coinvolto. Non sono io che alimento queste cose e non voglio essere messo sullo stesso piano". Poi Gasperini sulla partita: "Carnesecchi è stato bravo in molte occasioni. Abbiamo provato più dell'Atalanta a vincere la partita. Nel secondo tempo è subentrata un po' di fatica, qualche errore in più. Comunque abbiamo cercato il risultato pieno fino alla fine. Champions possibile? Certo, anche se è più difficile perché le partite sono di me-no. Speriamo di avere a disposizione I nostri giocatori che possano aiutarci molto".

In tribuna, al fianco del d.s. Frederic Massara, come al solito il senior advisor, Claudio Ranieri. Una settimana fa le sue dichiarazioni avevano acceso un fuoco di polemiche. (...) Questa volta nel prepartita ha parlato Massara che ha subito replicato alla domanda sulle tensioni tra Ranieri e Gasperini. "Una situazione di una dialettica normale che esiste in tutte le società.

Abbiamo tutti l'unico obiettivo di rendere la Roma sempre più forte. È iniziato un percorso quest'anno che ci sta dando già delle soddisfazioni e e lavoriamo nella direzione di costruire qualcosa di importante". Il ds ha poi spiegato la posizione dei Friedkin sulla questione: "La proprietà parla con i fat-ti. Abbiamo la fortuna di avere una grande proprietà che sta facendo grandi investimenti, sta supportando il club in tutte le sue componenti per svilupparlo davvero ai massimi livelli".

(gasport)