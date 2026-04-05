Gasp, messaggio alla Roma: "Mi auguro di restare qui"

Alla vigilia di Inter-Roma si parla più dell'estate che del big match. Più di luglio che di San Siro. A spostare il baricentro della discussione ieri è stato lo stesso Gian Piero Gasperini. «Se sarò l'allenatore della Roma il prossimo anno? Me lo auguro. Spero che si possa continuare a fare un percorso dove non devo essere solo soddisfatto io, devono essere soddisfatte tutte le componenti». Quella di Gasp non suona come un passo indietro, né come una porta aperta all'addio. Somiglia piuttosto a un modo per alzare il livello e ricordare che per continuare insieme serve una piena convergenza tra visione tecnica, sostenibilità economica e ambizione sportiva. [...] Nel suo discorso, Gasp nomina la famiglia Friedkin. «Io con la proprietà ho un rapporto sempre molto schietto, molto aperto, molto sincero e anche molto condiviso. Cerco di portare quelle che sono le mie esperienze, le mie idee per soddisfare quello che mi ha chiesto la proprietà quando è venuta a cercarmi per venire a Roma». [...] Dai Friedkin ai calciatori, senza intermediari: «Per me la priorità è la squadra, se la squadra funziona, funziona tutto il resto. Perché i giocatori sono la vera parte forte, la vera parte importante di questa società». Un gruppo che per Gasp «non va smantellato, ma rinforzato». [...] Per eventuali rapporti e confronti («mai avuti») e progetti condivisi con il ds Massara o il senior advisor Ranieri, Gasperini non si pronuncia.[...] Gasp questa sera ritrova Soulé dopo un mese e mezzo dall'ultima presenza: «Ha recuperato, si è allenato queste due settimane con noi. La prima un po' in difficoltà, questa ultima settimana sicuramente molto meglio. Era di nuovo lui». Più delicata invece la situazione sulla fascia sinistra, dove pesa l'assenza di Wesley. [...]

(la Repubblica)