Gasp e il suo passato, un pari che non serve a Roma e Atalanta

Un solo punto è troppo poco per cucire una ferita.

Almeno una così profonda. Non basta un pareggio, un 1-1 combattuto, cercato, voluto, a rimediare a un divorzio annunciato, a nascondere i problemi, a rimandarli a data da destinarsi. Forse una vittoria avrebbe aiutato la Roma in un momento di paranoia, ma con un solo punto contro l'Atalanta la qualificazione alla Champions diventa un buon proposito non realizzato. La Juve è a due punti e può allungare contro il Bologna. Aver raggiunto il Como al quinto posto serve a poco. I fischi a fine partita della Curva Sud, immeritati vista la reazione dei giocatori e il buon secondo tempo, danno la misura della tensione e del fastidio. (...) Del resto non basta mai un cerotto a fermare un'emorragia, ora va solo capito come-quando-dove, sapendo che se una storia è finita, è finita. Sono inutili pause di riflessione, parole promesse e discussioni, infatti Massara, il ds, che Gasp non ama, dopo attacchi e accuse tra Ranieri e l'allenatore, sceglie prima della partita il profilo basso: "Solo normale dialettica". La rottura è profonda, Gasperini da una parte, la dirigenza dall'altra. La pace è lontana, la tregua è precaria. (...) Il pubblico lo sa, ci sono gli striscioni: la Roma prima di tutto e tutti. Dirigenza chiacchierona. E sui maxischermi: niente. Ranieri non viene mai inquadrato. Neanche Massara seduto accanto a lui. Meglio evitare: quella immagine può essere fischi o applausi. Dopo le critiche e gli attacchi, l'oblio. (...) Partita alla Gasperini. "Il primo tempo è stato più bello, nel secondo è entrata la fatica, ma abbiamo cercato sempre la vittoria e Carnesecchi è stato il migliore", la sintesi del tecnico. "Ranieri? Sono stato tirato dentro questa cosa, da una settimana non si parla d'altro, non mi sembra piacevole per tanta gente e per questo non voglio dire nulla. Bisogna chiudere benissimo questo campionato, sono arrivato tra tanto scetticismo, ho una squadra che continua a seguirmi. Tra un mese affronteremo tutto".

In una gara a ritmi alti, con continui ribaltamenti di fronte, c'è tutto il calcio dell'allenatore della Roma.

Con le sue idee portate avanti da Palladino, uno dei suoi eredi (aggressione alta, pallone senza in verticale, costruzione veloce senza fraseggio) De Roon e Krstovic (che senza pressione con il destro sa fare male) confezionano I'1-0, ma mettono in mostra l'attitudine offensiva della squadra che resta uguale a quella mostrata a mezza Europa con il vecchio allenatore per anni. Anche il pari di Hermoso pochi secondi prima dell'intervallo è un classico alla Gasperini: passaggio da esterno a esterno, Celik per Rensch, in mezzo per il centrale che si inserisce. Finisce con un punto che serve a nulla, fischi, silenzi, e una enorme frattura che ha già lasciato il segno.

(La Repubblica)