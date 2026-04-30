Gasp aspetta l'arrivo di Ryan. Sul tavolo il Ds, strategie e rinnovi

Gasperini, aspettando lo sbarco imminente di Ryan (da domani, ogni giorno è buono), prepara la sfida contro la Fiorentina, lunedì all'Olimpico. E al tempo stesso aggiorna l'agenda da sfogliare poi con il vice presidente. Insieme si dedicheranno alla Roma che verrà. La priorità è la scelta del nuovo direttore sportivo contemporaneamente all'addio a Massara. Ma non va perso tempo sul mercato, affrontando subito la questione del rafforzamento della rosa. Con grande attenzione ai rinnovi di contratto. (...) Il focus è su tre dei quattro contratti in scadenza, quelli di Celik, Pellegrini e Dybala. EI Sharaawy, invece, sa che di sicuro lascerà Trigoria. Il caso più urgente: Celik. Che non si è impegnato con altri club. E che, con la conferma di Gasperini, sarebbe contento di restare. E già ripartita la trattativa. L'ingaggio non sarà di 4 milioni netti, ma la Roma può comunque alzare l'offerta. (...) In Argentina insistono: Dybala, ha già detto sì (accordo preliminare) al Boca Juniors. La società giallorossa Io tiene in stand by. Idea: contratto a gettone. (...)

(corsera)