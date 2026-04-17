Fuori da tutto, i club come l'Italia: l'Europa è un flop, niente semifinali

Mai come in questa Champions le semifinali sono le specchio della realtà, del nuovo ordine europeo.

Psg-Bayern e Atletico-Arsenal. Una francese, una tedesca, una spagnola e un'inglese. Le prime di Ligue 1, Bundesliga e Premier: manca soltanto chi comanda in

Liga perché il Barcellona ha perso il derby con Simeone. I quattro campionati top, tra i quali non c'è più l'Italia. Poi è vero che la Premier è combattuta, in Spagna è una lotta a due, e in Germania e Francia esistono dittature di ferro, mentre da noi nessuno riesce più a vincere due scudetti di fila, ma i padroni dell'Europa sono ormai altri, il nostro è un equilibrio dei poveri. (...) Se la Champions è la misura del potere, dal 2010, dall'Inter del triplete di Mou, siamo fuori dalla stanza del comando. Sedici anni:

era successo soltanto tra il 1969 (Milan) e il 1985 (Juve), ma la Serie A era ormai diventata la più bella del mondo. In questi ultimi sedici anni, invece, soltanto quattro finali - due Juve poi due Inter - tutte perse. In Europa League, ex Coppa Uefa, un successo tra il 1999 (Parma) e il 2026, quello dell'Atalanta due anni fa, più altre due finali ko con Inter e Roma. Un bilancio deprimente al quale aggiungere una Conference, quella della Roma nel 2022, e due finali perse dalla Fiorentina. (...) Bayern-Real, polemiche comprese, restituisce la bellezza un po' primordiale e bestiale del calcio, la ricerca ossessiva della verticalizzazione e del gol, le difese "indifese" e prese d'infilata. Calcio imperfetto, forse, lontano dai modelli di troppe lavagne tattiche stipate di "attacchi agli spazi" e di "braccetti", dallo 0-0 risultato perfetto, ma voi per quale partita comprereste un (già carissimo) biglietto? (...) Non ne possiamo più di questa palla che circola in orizzontale tra i difensori. Ma siamo sicuri che il campionato italiano abbia la percentuale più alta di passaggi riusciti: nessuno è rischioso. (...) E non è più il caso di stupirsi. In quattro delle ultime sei Champions ci siamo fermati agli ottavi. Nei dieci anni precedenti, escluse le due finali della Juve, soltanto la semifinale della Roma nel 2018. Peggio ancora se analizziamo gli ultimi trent'anni: dalla Champions della Juve nel '96, il Milan ne ha vinte due (2003 e 2007) e l'Inter una (2010). Tre Champions in trent'anni, più tre Europa League, una Coppa Coppe e una Conference. A pensarci bene, niente. Forse è stata una lenta discesa nell'inferno e ce ne siamo accorti solo ora che siamo all'ultimo girone dantesco. O quasi…

(gasport)