Friedkin vota Gasperini. Gelo a Trigoria

IL ROMANISTA (S. VALDARCHI) - Altro che pax romana, a Trigoria si vive da separati in casa. Prosegue, apparentemente senza scossoni, l’assurda quotidianità romanista. Quella in cui la frattura tra Gasperini e Ranieri è considerata insanabile, ormai anche oltreoceano, nonostante i numerosi tentativi, anche recenti, di mediazione andati in scena, da remoto e in presenza. I primi portati avanti direttamente da Dan e Ryan Friedkin in video-call (alcune plenarie, altre individuali), gli altri invece condotti da Ed Shipley, uomo di fiducia dei texani nella Capitale. Tra i due litiganti, insomma, uno dei due è di troppo. Non è ancora chiaro se i Friedkin vorranno prendere posizione. (...) Al momento, però, nessun passo indietro, né da una parte né dall’altra. Ranieri, ad esempio, anche ieri mattina si è presentato al Fulvio Bernardini. Contemporaneamente, anche Gasperini ha fatto il suo arrivo, per preparare la ripresa degli allenamenti dopo il pareggio con l’Atalanta e in vista della trasferta a Bologna di sabato. Tra i due, però, nessun contatto, neanche formale. (...) Lontana per il momento l’idea di un benservito a Ranieri, che rimane il tecnico a cui si sono aggrappati un anno fa e l’uomo a cui hanno dato pieni poteri in estate per scegliere allenatore e direttore sportivo. Eppure, un anno più tardi, nelle preferenze di Dan sembra esser stato scavalcato da Gasp. (...)