Friedkin sta con Gasp. In dubbio c'è Massara

LEGGO (F. BALZANI) La posizione di Gasperini (Napoli permettendo) è più salda. E questa è una buona notizia anche per i senatori del gruppo su cui il tecnico vuole affidarsi anche per la prossima stagione al netto ovviamente di un piano rafforzamento della rosa. Così nella voglia di rivoluzione dei Friedkin per la prossima stagione inizia ad essere messo in serio dubbio il ruolo di Massara oltre a quello di quei big in grado di portare plusvalenze necessarie per il rispetto del fair play finanziario. La convivenza tra il direttore sportivo e il tecnico è ormai compromessa e sembra impensabile pensare a un futuro insieme. Il primo nome per sostituire Massara è quello di Cristiano Giuntoli. L'ex Juve è legato da una profonda amicizia con Gasperini e a Napoli aveva attuato una restaurazione che poi aveva portato allo scudetto. Per ora non ci sono stati contatti diretti ma la presenza di Giuntoli nella capitale non è un fatto da sottovalutare. Un altro nome in orbita è quello di Sogliano del Verona che probabilmente lascerà il club scaligero a fine stagione e che ha lavorato (bene) con Gasp al Genoa. Domani però all'Olimpico arriva il Pisa e l'occasione (obbligatoria) di rialzarsi subito e magari sfruttare il calendario favorevole che vedrà il Como impegnato con l'Inter e lo scontro diretto tra Atalanta e Juve. Una sorta di ultima spiaggia. Soulè sarà regolarmente in campo dopo il rodaggio di San Siro, al posto di Mancini ci sarà Ghilardi mentre in panchina potrebbe rivedersi Wesley. Si avvicinano al ritorno (ma bisognerà aspettare almeno una settimana) infine Koné e Dybala.