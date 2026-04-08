Friedkin irritati: adesso rischia anche Gasperini

La sconfitta della Roma contro l'Inter ha fatto infuriare i Friedkin che, dopo aver investito oltre un miliardo di euro, vedono la zona Cham-pions (obiettivo di inizio stagione) sempre più lontana: il Como quarto è quattro punti sopra, i giallorossi sono sesti dietro anche alla Juventus, con sette partite da giocare. E si parla già di rifondazione per il prossimo anno, che potrebbe investire anche la panchina.

Gian Piero Gasperini (che ha un contratto fino al 2028) avrebbe già iniziato a chiedere rinforzi, ma nel frattempo la proprietà ha deciso di congelare i rinnovi di pilastri come Mancini e Cristante, pupilli di Gasp. Il tecnico che ha gia fatto capire che senza i "senatori" si rischierebbe il 12esimo posto, mentre i proprietari Usa del club puntano ad una epurazione estiva per smantellare gran parte della rosa ritenuta ormai a fine ciclo. [...]

(Libero)