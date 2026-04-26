Finito l'incubo trasferta. Roma più forte dei veleni con El Aynaoui e Malen

Il rettangolo verde si rivela l'unico rimedio contro le tensioni di Trigoria. Al Dall'Ara, la Roma supera 2-0 il Bologna grazie a una prestazione magistrale di Donyell Malen, autore di un gol e un assist per El Aynaoui. Il successo mantiene intatto il sogno Champions, con la Juve quarta distante solo due lunghezze (...) nonostante il terremoto societario che ha portato all'addio di Claudio Ranieri e alla rottura, a breve, tra Gasperini e il direttore sportivo Massara.

(...) In un clima di "basso profilo" per la dirigenza, con Massara presente ma in silenzio, è Gasperini a prendersi totalmente la scena mediatica. Il tecnico ha rivendicato la centralità di società e tifosi, trovando manforte nelle parole di Gianluca Mancini: "La Roma è sopra tutto". Il gruppo si è dimostrato impermeabile agli scossoni esterni, confermando totale fedeltà all'allenatore nonostante una settimana movimentata fuori dal centro sportivo.

La marcia giallorossa è guidata da un Malen da record: dal 2001 a oggi, nel mercato di riparazione, solo Balotelli ha avuto un impatto realizzativo superiore all'olandese. (...) Tra le note più liete della serata spicca il ritorno di Paulo Dybala, tornato a calcare il campo tre mesi dopo l'ultima volta. Ora la missione è chiara: centrare il "jackpot" vincendo le restanti quattro partite contro Fiorentina, Parma, Lazio e Verona. Gasp è pronto a giocarsi il tutto per tutto, assumendosi ogni responsabilità sulla gestione tecnica.

(Repubblica)