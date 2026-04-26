Far dimenticare Ranieri e credere alla Champions: Gasperini è ripartito

La Roma di Gasperini risponde sul campo con una vittoria netta per 2-0 al Dall'Ara, restituendo al Bologna lo "sgarbo" dell'eliminazione europea e continuando la rincorsa al quarto posto. Protagonista indiscusso ancora una volta Donyell Malen, che con il suo decimo centro in 13 gare si conferma l'acquisto azzeccato del mercato invernale. La serata ha regalato sorrisi anche per il ritorno in campo di Paulo Dybala, rivisto nel finale dopo tre mesi di stop.

(...) Nonostante la settimana turbolenta caratterizzata dall'addio burrascoso di Claudio Ranieri e dalle voci sulla futura partenza del ds Massara, Gasperini ha sottolineato la compattezza del gruppo: "Fuori da Trigoria è stata una settimana movimentata, dentro no. Mi prendo le responsabilità sulla parte tecnica e ringrazio la proprietà per la fiducia". Il tecnico ha poi ribadito la sua ambizione di incidere profondamente sul futuro del club: "Ho idee su come alzare il livello tecnico e la forza della Roma (...) è giusto che io abbia credibilità e venga soddisfatto".

(...) Sul campo, la sfida è stata indirizzata già nel primo tempo grazie a un proficuo scambio di cortesie tra Malen ed El Aynaoui: il marocchino ha servito l'assist per il vantaggio dell'olandese, venendo poi ricambiato dal cross dello stesso Malen per il definitivo 2-0. Il Bologna, apparso spaesato dalle novità tattiche di Italiano, ha colpito una traversa con Orsolini nella ripresa senza però mai impensierire realmente una Roma solida e veloce, che ha controllato il match fino al fischio finale.

(Repubblica)