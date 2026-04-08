Eriedkin, i rischi di una rivoluzione e a chi affidarla

Quindi non rinnovare i contratti in scadenza di El Shaarawy, Pellegrini, Dybala e Celik per diverse ragioni (rendimento, fragilità, richieste) considerati non più sinergici. Poi stoppare i prolungamenti di chi andrà in scadenza di contratto come Mancini e Cristante col rischio, nel primo caso, di ripetere l'anno prossimo un caso Celik. O valutarne la cessione. Infine il punto più doloroso: vendere, per realizzare le necessarie plusvalenze entro il 30 giugno, tre o più big tra quelli che hanno mercato: Svilar, Ndicka, Koné, Pisilli e Wesley. [...]

Le difficoltà maggiori sono da ricercare nel mercato estivo e invernale, con tecnico e ds spesso non in linea tra mancati arrivi, ruoli scoperti e acquisti deludenti: risultato su 11 giocatori il cui costo (considerando i riscatti) supera i 120 milioni solo due sono entrati in pianta stabile tra i titolari: Wesley e Malen. E solo uno si è dimostrato nella seconda parte di stagione una valida alternativa ai titolari, Ghilardi. Aspettando la crescita dei giovani Vaz e Ziolkowsky. A complicare le cose una serie di infortuni che hanno privato il tecnico di molti giocatori per lunghi periodi accendendo un dibattito interno sullo staff medico. Conseguenza: un turnover non adeguato per molti giocatori che oggi appaiono stanchi e che ha privato la Roma di scelte e di punti in classifica. [...]

Ma se proprio nell'anno del centenario si dovesse avviare una ampia e rischiosa rivoluzione tecnica con connessi mega risvolti economici, a chi verrebbe affidata? Questa stagione dovrebbe aver chiarito già molto. Un club per fare il salto di qualità deve avere ruoli e perimetri definiti dei propri protagonisti. La Roma faccia chiarezza al suo interno. Quest'anno non è successo. Se si crede in un progetto tecnico con Gasperini, si seguano le sue indicazioni.

(corsera)