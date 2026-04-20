Ed, consulente dei Friedkin: "Mi chiamano Maverick"

La ricerca della tregua a Trigoria passa dai consigli di Ed Shipley, amico e uomo di fiducia dei Friedkin. In queste ore di forte turbolenza è lui - aviatore come il presidente Dan - la voce della proprietà, che da Houston monitora, osserva, medita.



Shipley, il mediatore, deve gestire la crisi, proprio come a novembre 2024, quando era stato chiamato in causa durante la crisi Juric. [...] Dopo la partita di sabato ha parlato con l'allenatore, incassando l'appoggio della proprietà. Di lui si fidano, soprattutto Dan.

Per il presidente si tratta di un fratello acquisito. L'amicizia è nata in cabina di pilotaggio, all'inizio degli anni 2000, quando Shipley, fondatore del team Horsemen Flight (unica pattuglia acrobatica al mondo a volare con tre caccia storici P-51 Mustang), accoglie Dan nella sua squadra. «Quando Friedkin è salito a bordo, ha davvero elevato il team grazie al suo talento», racconta Ed, il re degli air show americani, che tutti chiamano «Maverick». Top Gun. «Siamo più che amici», confessa. [...]

Il presidente e Shipley sono legati dal film Dunkirk di Christopher Nolan: entrambi hanno recitato nelle scene di volo della pellicola che nel 2018 ha sbancato gli Oscar. [...]

(La Repubblica)