È pronta la riforma Friedkin

C'è un weekend che può valere molto più di una semplice riunione operativa. un punto di svolta, forse l'alba di una nuova era. La Roma sì prepara all'incontro tra Friedkin e Gasperini con la sensazione che qualcosa stia per cambiare davvero nella visione complessiva di un progetto che guarda al cen-enario del club. La parola chiave è una sola: riforma, una fusione di intenti, caratteri e ambizioni che prom ette di ridisegnare la fisionomia del club. Dopo la separazione da Ranieri, la guida sportiva al momento è diventata territorio assoluto di Gasperini, che ha incassato la piena fiducia del presidente e che si appresta ad assumere un ruolo centrale anche nelle dinamiche di Trigoria. Più poteri, più responsabilità, più voce in capitolo. (...) La Roma cerca una figura che parli la stessa lingua dell'allenatore, che ne condivida idee e visione. I nomi sul tavolo raccontano bene la direzione: D'Amico, legato all'Atalanta; Manna, oggi al Napoli; e Sogliano, pronto a salutare il Verona. (...) Non sarà però una rivoluzione cieca, una demolizione senza criterio. Gasperini ha in mente una Roma che cambia senza perdere identità, che evolva senza smarrire le sue certezze. I cosiddetti'senatori" verranno valutati uno a uno, sia per qualità tecni-che sia per dedizione alla causa. (...) Infine, lo sguardo si sposta anche all'estate, al lavoro sul campo, alla preparazione. Gasp ha le idee chiare, vuole tornare in montagna: Austria, Germania, Svizzera le mete prese in considerazione. (...)

(corsport)