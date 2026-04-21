Dybala al rientro. Rensch: contrattura

Due recuperi in vista e finalmente una buona notizia dall'infermeria. Gli esami strumentali, infatti, hanno escluso la lesione al flessore destro per Rensch che contro l'Atalanta ha rimediato solo una contrattura. L'olandese punta a essere tra i convocati contro il Bologna, ma il suo non è il recupero più importante in casa Roma. Lo staff medico, infatti, ha dato il via libera al ritorno in gruppo di Wesley che oggi dovrebbe aggregarsi in gruppo e quindi tornare a sprintare sulla fascia per il rush finale del campionato. Positivi anche i controlli ai quali si è sottoposto Dybala (di nuovo corteggiato da Paredes per il Boca). La Joya - ancora in attesa di una chiamata per discutere l'eventuale rinnovo - ieri ha svolto differenziato e viene da tre mesi di stop, quindi si accomoderà al massimo in panchina mentre sono al lumicino le speranze per Koné che punta a questo punto alla sfida con la Fiorentina del 4 maggio. (...)

(gasport)