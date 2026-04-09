Dybala accelera e prenota il Bologna

Un mese e almeno cinque partite, salvo nuovi imprevisti.

Paulo Dybala accelera e punta a tornare in anticipo. (...) A un mese dall'operazione al menisco, l'argentino si è sottoposto nelle ultime ore a un controllo a Villa stuart, con esito positivo. Dybala è tornato così a correre, (...) anche se per rivederlo tra i titolari probabilmente bisognerà aspettare il 25 aprile contro il Bologna. La Joya, nel frattempo, ha messo in stand by le offerte arrivate da Boca Juniors e Turchia. Prima di prendere una decisione vuole giocarsi le ultime carte in giallorosso, forte anche del supporto di Gasperini. Il tecnico, infatti, non vorrebbe perderlo a parametro zero. Ovviamente serve uno sforzo da parte di Dybala che dovrà ridursi drasticamente lo stipendio. Ancora presto per parlarne soprattutto alla luce del congelamento dei rinnovi imposto dai Friedkin. A

prescindere dalla permanenza della Joya, la Roma sta valutando diversi profili. (...) In primis quello di Julian Brandt, in scadenza di contratto col Borussia

Dortmund ed ex compagno d'attacco di Malen. Nelle ultime settimane è stato visionato dal vivo anche il cileno Dario Osorio del Midtjylland, valutato circa 15 milioni. La stessa cifra chiesta dall'Almeria per Arribas. Per la difesa, invece, occhi su Montassar Talbi del Lorient.

(gasport)