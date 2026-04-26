Due sorrisi per Gasp

La forza del gruppo si vede nei momenti difficili. Al Dall'Ara la Roma dimostra compattezza, seguendo alla perfezione le direttive di Gasperini e centrando una vittoria che la porta a soli due punti dalla Juventus. Il successo è firmato dai due uomini simbolo del mercato: Donyell Malen, intuizione di Gasp a gennaio, e Neil El Aynaoui, scommessa estiva di Massara. Per una notte, allenatore e direttore sportivo possono celebrare insieme un risultato che spegne i veleni delle ultime settimane.

(...) L'olandese si conferma il trascinatore assoluto con l'undicesimo gol in 14 partite di campionato. Solo Balotelli, dal 2002, ha segnato di più arrivando a stagione in corso. Grazie a lui, la Roma ritrova un successo esterno che mancava da 97 giorni. Gasperini lo ha convinto a lasciare la Premier League promettendogli il ruolo di centravanti puro, e i risultati gli stanno dando ragione.

"È molto bello aiutare la squadra a segnare. Penso che qui abbiamo fatto una bella partita", ha dichiarato Malen a fine gara. Anche il tecnico si è mostrato entusiasta: "Difficile aspettarsi, in partenza, certi numeri. Sapevo fosse un giocatore ideale e non c'era nessun dubbio anche sul ruolo. (...) Ero convinto che facesse al caso nostro. Ed è un giocatore che ci ha alzato molto il livello del gioco".

(...) Il centrocampista marocchino festeggia la sua prima rete in Serie A, chiudendo di fatto i conti già nel primo tempo. Dopo un inizio d'anno sottotono, influenzato dalle fatiche fisiche ed emotive della finale di Coppa d'Africa, Neil sembra essere tornato ai livelli di novembre. "Quando sono tornato a Roma è stato più difficile per me. Ma ora mi sento bene e cerco di aiutare la squadra in questo finale", ha spiegato il calciatore, ribadendo il suo legame con il club: "Qui sto alla grande e lavoro con giocatori di alto livello".

Gasperini ha sottolineato il valore umano e tecnico del ragazzo: "A parte l'inserimento iniziale, dal mese di novembre aveva fatto bene. (...) Poi è andato in Coppa d'Africa. È arrivato in finale e l'ha pagata a livello fisico ed emotivo. (...) Ho sempre detto che è un ragazzo sano e positivo. Ha sempre lavorato con tranquillità e ha fatto un'ottima partita". Nonostante la grande prestazione, El Aynaoui sarà costretto ai box contro la Fiorentina a causa di un'ammonizione rimediata durante il match.

(Repubblica)