De Rossi lavora già al Genoa del futuro: avviati i colloqui per la permanenza di Baldanzi

"Io in testa ho già tutto quanto chiaro e non c'era bisogno di un coro per farmi venire voglia di stare qui. L'ho detto a tutti. Poi ci faremo qualche chiacchierata perché questa squadra deve rimanere forte". Parole e musica di Daniele De Rossi che ormai, archiviata la salvezza, parla al futuro e lavora con Diego Lopez già alla costruzione del Genoa della prossima stagione. […] Solo voci invece su un possibile interessamento per El Shaarawy mentre bisognerà capire cosa deciderà la Roma per Venturino. Allo stesso tempo le parti hanno iniziato a parlare di Baldanzi per il quale il Genoa vanta un diritto di riscatto a 10 milioni.

(tuttosport)