Dan a Gasp: veniamoci incontro

Un vertice per accendere il futuro. Non una semplice riunione, ma un crocevia vero, pesante, decisivo. Dan Friedkin e Gasperini si guarderanno negli occhi nel weekend, nella Capitale, con un obiettivo chiaro: mettere ordine, dare una direzione, costruire una Roma che sia finalmente coerente tra ambizioni e mercato. È il momento delle scelte, quelle che lasciano îl segno. Perché stavolta non si tratta solo di comprare, ma di capire come farlo. (...) La fotografia è nitida, quasi simbolica: da una parte Kerim Alajbegovic, 18 anni, talento puro, prospettiva e potenziale. Dall'altra Remo Freuler 34 anni, mestiere, carisma, affidabilità. Due estremi che raccontano la nuova Roma che si vuole costruire giovane, sì, ma non ingenua. ambiziosa, ma anche pronta. Gasperini, del resto, i segnali li ha lanciati eccome. (...) Freuler rappresenta la risposta immediata. I contatti ci sono, il giocatore ha aperto, la Roma osserva e aspetta. Nessuna fretta, ma una strada ben definita. Lo sviz-zero vuole chiu-dere la stagione. (...) Diverso il discorso per Alajbegovic. Qui è la Roma a spingere, ad accelerare. Il talento bosainco piace, eccome. Friedkin ha dato il suo via libera, cosi come Gasp a cui piace il giocatore: l'operazione è pronta a decollare. Ma il ragazzo prende tempo, ascolta, valuta. Milan, Nap-li, Inter: la concorrenza non manca e pesa. Entro fine maggio arriverà la risposta. (...)

(corsport)