Cristante a Ranieri: "Con lui fatto un percorso bellissimo, va ringraziato"

Bryan Cristante è tornato a esprimersi su livelli d’eccellenza, mettendosi alle spalle il recente periodo di appannamento e dominando il centrocampo al fianco di El Aynaoui. Al termine del match, il mediano ha ribadito l'ambizione del gruppo: "Dobbiamo credere al quarto posto, siamo arrivati fino a questo punto. È difficile, di sicuro, la Juventus è una grande squadra, però finché abbiamo la possibilità dobbiamo provare a stare lì attaccati. Abbiamo visto che il campionato riserva anche sorprese, non si sa mai".

(...) Cristante ha poi dedicato un pensiero a Claudio Ranieri dopo l'addio: "Il mister è una grande figura e un grande allenatore. Gli mandiamo un grande saluto. Con noi ha fatto un bellissimo percorso, non possiamo che dargli un grande abbraccio e ringraziarlo".

(...) Sul fronte infermeria, si registra preoccupazione per le condizioni di Celik, sostituito a fine primo tempo per un fastidio al flessore che andrà monitorato nei prossimi giorni. In vista della Fiorentina, Gasperini dovrà rinunciare allo squalificato El Aynaoui, ma ha annunciato il possibile rientro di Manu Koné, sperando che non sorgano ulteriori complicazioni nel rapporto tra lo staff tecnico e quello medico.

(corsera)