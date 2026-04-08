Crisi Roma: da Svilar a Koné e Ndicka la lista di chi può partire

LEGGO (F. BALZANI) - Il meteo di questi giorni e i recenti risultati della Roma consiglierebbero di fare altro nel week end. Ma la squadra di Gasperini nel prossimo turno potrebbe tornare a ridosso della zona Champions considerato il calendario: i giallorossi saranno impegnati in casa col Pisa, il Como se la vedrà con l'Inter e ci sarà lo scontro diretto tra Atalanta e Juve. Niente disperazione quindi.

O almeno questo è quello che sta provando a trasmettere Gasp ai giocatori potendo contare dalla prossima settimana anche sui ritorni di Koné, Dybala e Wesley. La batosta di San Siro però ha aperto una nuova crepa tra il tecnico e la proprietà. I Friedkin, infatti, vorrebbero una vera rivoluzione in estate. Gasp, invece, crede ancora nella base della squadra e chiede solo rinforzi più mirati. Senza Champions, però, la scure dell'Uefa diventerebbe più affilata.

Così tra il Texas e Trigoria si iniziano a stilare le liste dei sacrificabili. Tra cui rientrano anche nomi importanti come Svilar, Koné e Ndicka. Il portiere ha conosciuto un'involuzione nel 2026. La percentuale di parate è scesa dall'83,1% a partita al 67,3%; quella dei gol subiti è salita da 0,63 a 1,33. E la Roma ha pagato i mancati miracoli del belga. Seguito da Newcastle e Chelsea, di fronte a un'offerta da 50 milioni la Roma vacillerebbe anche perchè si tratterebbe di una plusvalenza secca.

Stesso discorso per Ndicka, pure lui con estimatori in Premier e Turchia. Considerati i possibili mancati rinnovi (Celik, Dybala, Pellegrini, El Shaarawy, Cristante e Mancini) e i prestiti destinati a tornare alla base (Zaragoza, Tsimikas e Ferguson) però si rischierebbe di dover intervenire sul mercato in maniera massiccia, forse troppo anche in virtù dei paletti Uefa. Così bisogna trovare un punto di incontro a patto che Gasperini rimanga. La voglia di Nazionale di Conte, infatti, potrebbe riaccendere i riflettori del Napoli.