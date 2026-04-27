Con la rete di El Aynaoui ben diciassette giocatori hanno segnato in Serie A

L'ultimo ad aggiungere il suo nome alla lista è stato El Aynaoui. Il marocchino, sulla scia dei connazionali Kharja e Benatia, ha finalmente sbloccato il suo conto a Bologna con un gol che ha avuto il sapore della liberazione. Dopo il ritorno dalla Coppa d'Africa non era più lo stesso. (...) Al Dall'Ara il centrocampista ha fatto scintille (anche con un assist) diventando il 17° giocatore della Roma ad aver segnato almeno una rete in campionato. (...) Diciassette è un numero importante che racconta di una squadra che si è aggrappata da metà gennaio in poi al tornado Malen, ma che è stata capace di mettere in mostra risorse nascoste e non, soprattutto nei primi mesi della stagione, quando Soulé teneva in piedi la baracca e si viveva il dualismo tra Dovbyk e Ferguson lì davanti. Si tratta di un dato che nella storia recente della Roma ha pochi precedenti. Solo in due stagioni i giallorossi hanno fatto meglio: 19 marcatori diversi nell'annata 2015/2016 e 18 nel 2019/2020. Malen è scappato e sta già in doppia cifra, lo segue Soulé con sei gol, poi ecco Wesley e Pellegrini con quattro a testa. N'Dicka, Ferguson e Dovbyk si sono fermati a tre ciascuno, mentre Cristante, Hermoso, Koné e Dybala ne hanno realizzati due. A completare il quadro ci sono i singoli centri di Mancini, Celik, El Ay-naoui, Pisilli, Vaz e l'ex Baldanzi. (...) Avere quasi due squadre finite sul tabellino dei marcatori è la dimostrazione concreta che questa Roma sa essere pericolosa grazie alla partecipazione di tutti. All'appello mancano ancora El Shaarawy, Venturino, Zaragoza, Ghilardi, Ziolkowski, Resch e Tsimikas. Nessuno può essere considerato una prima scelta. (...) Anche loro, se avranno pure un minuto a disposizione, potranno trasformare questa forza corale in qualcosa di più importante: punti pesanti nella corsa verso l'Europa.

(corsport)