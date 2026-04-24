Chi va e chi torna. Anche per Conti non è detta l'ultima parola...

Da una bandiera all'altra. In questi giorni di tensioni e diatribe è rimasto in silenzio Bruno Conti. Che a giugno, salvo ripensamenti, saluterà la Roma dopo 53 anni di carriera da calciatore, allenatore e dirigente. "Marazico" si ritirerà per motivi personali, ma anche la notizia del ritorno di Massimo Tarantino come responsabile delle giovanili avrebbe convinto Conti a non rinnovare il contratto. Il possibile addio di Massara, però, potrebbe rimescolare le carte almeno in vista del centenario. In questi giorni, inoltre, è andato in scena un lungo colloquio tra Gasperini e lo stesso Conti a Trigoria.

(gasport)