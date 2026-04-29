Champions e futuro: il piano di Gasperini

IL TEMPO (L. PES) - Roma su due fronti. Da una parte un finale di campionato da tenere vivo fino all'ultima partita, dall'altra un futuro ancora tutto da decifrare a poche settimane dalla chiusura della stagione. Al centro resta Gasperini, uscito indenne dalla lotta intestina con Ranieri e, soprattutto, protagonista assoluto della ricostruzione 5 dopo un primo anno abbastanza turbolento. La speranza di strappare un posto nella prossima Champions e la voglia di pianificazione dovranno necessariamente procedere di pari passo in queste settimane delicate che accompagneranno la Roma al termine del campionato. Gasp è stato chiaro con I squadra: nessun rimpianto. Ancora quattro partite, tra cui il derby della penultima, da giocare al massimo cercando di vincerle tutte, e poi sperare. Di certo la missione non è facile con la Juve che dovrebbe sbagliare due gare su quattro e il Como (con una differenza reti di dodici gol superiore a quella dei giallorossi) che comunque proverà a fare filotto.

Nel frattempo però c'è una nuova stagione da pianificare e il piemontese, su questo aspetto, batte da parecchio tempo tra un mercato da disegnare insieme e un direttore sportivo da scegliere. Dopo l'addio di Ranieri a Trigoria è rimasto Massara, ds in carica ma col quale l'addio è soltanto rimandato. A quando, però, è ancora tutto da vedere. Non è da escludere, infatti, che l'ex Milan e Rennes possa rimanere operativo fino al 30 giugno operando le cessioni utili al Fair Play Finanziario, lasciando poi campo libero al nuovo dirigente che, come sempre, sarà scelto dalla pro-prietà. Anche se il parere dell'allenatore sarà preso in considerazione per la decisione finale. L'identikit è chiara, e con i nomi di Giuntoli e Paratici in calo restano due candidati più avanti degli altri: Manna e D'Amico. Il ds del Napoli ha un contratto blindat, fino al 2029 e un ottimo rapporto col presidente De Laurentiis che rendono complicata una partenza a fine stagione. Anche se il club azzurro, anche in base a quello che farà Conte, potrebbe rimescolare le carte anche dietro le scrivanie. Blindato anche il profilo di D'Amico che con Gasperini ha lavorato per tre stagioni a Bergamo e col quale, al netto di numerose discussioni di mercato, la stima è rimasta intatta. Ci sarebbe da convincere l'Atalanta che un anno dopo l'addio a Gasperini, sempre direzione Roma, dovrebbe accettare anche la separazione col ds che ha contribuito alla vittoria dell'Europa League. Riflessioni in corso con candidature a sorpresa che non sono da escludere. L'ultima parola, come detto, spetta alla proprietà che nelle prossime settimane incontrerà Gasperini, oltre che per la questione ds, anche per tutto il resto del piano per il futuro, col possibile arrivo di Ryan Friedkin nella Capitale. Dai rinnovi al mercato passando per il ritiro estivo.

Il tecnico punta sulla conferma dei reader italiani (Mancini, Cristante e pellegrini, senza pera preclusioni totali su eventuali par-tenze) e ha già indicato nel reparto offensivo e nella corsia di sinistra le urgenze della prossima campagna acquisti.

Ma prima ci saranno da decidere le cessioni per uscire dal settlement agreement, vitali per la costruzione della Roma che verrà. Il tempo scorre, non resta che cominciare.