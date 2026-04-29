Celik torna in gruppo già oggi

Allarme rientrato, niente rischio di chiudere in anticipo la stagione:

Celik ci sarà contro la Fiorentina. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto non hanno evidenziato lesioni muscolari. Il laterale turco era uscito nell'intervallo della partita contro il Bologna a causa di un fastidio al flessore che però non è così grave.

Gasperini, dunque, potrà contare su di lui già in giornata, quando la squadra tornerà a sostenere una seduta a Trigoria. Il recupero lampo del turco rappresenta una notizia positiva in vista del rush finale, considerando che sulla corsia destra rappresenta la prima scelta. [...]

(corsport)