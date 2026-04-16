Caso Wesley, scontro tra Gasperini e Ranieri sulla gestione infortuni: Friedkin pronti a cambiare lo staff medico a fine stagione

Ancora tensione a Trigoria per il "caso Wesley". Il terzino brasiliano, fermo dal 30 marzo per una lesione al flessore, è al centro di una disputa tra l'allenatore Gian Piero Gasperini e lo staff medico giallorosso, come riportato già in giornata . Il tecnico preme per averlo a disposizione contro l’Atalanta, ma i medici hanno espresso parere negativo, supportati dal senior advisor Claudio Ranieri. Gasperini, insoddisfatto della gestione sanitaria che ha già visto i lunghi stop di Dybala, Ferguson, Dovbyk e Koné, ha cercato un avallo esterno contattando Georg Ahlbaumer, ortopedico di fiducia della famiglia Friedkin. Nonostante la volontà del calciatore di scendere in campo, il muro alzato dai medici ha fatto slittare ogni nuovo controllo a lunedì prossimo.

La divergenza sui tempi di recupero ha innescato un durissimo confronto verbale tra Gasperini e Ranieri. La frattura tra le due anime del club appare ormai insanabile e potrebbe portare all'addio di uno dei protagonisti a fine stagione. Nel frattempo, l'infermeria continua a riempirsi: oltre ai lungodegenti, si è fermato anche Pisilli per una distorsione alla caviglia, mentre resta in dubbio la presenza di Pellegrini e Mancini. La proprietà Friedkin sta valutando una rivoluzione totale del settore medico per il prossimo anno.

(gazzetta.it)