Caso arbitri, l'inchiesta si allarga: nel mirino anche Inter-Roma dello scorso anno

C’è chi è stato convocato già da indagato e chi in veste di testimone per spiegare a chi indaga il meccanismo sui campi. Per costruire l'inchiesta sul calcio, la procura di Milano si è affidata ad arbitri ed ex fischietti di A e B. In 29 hanno sfilato nei mesi scorsi nei corridoi del Palazzo di giustizia milanese per essere ascoltati dagli investigatori. E proprio tra di loro c'è chi ha svelato un sistema di figli e figliastri tra i direttori di gara orchestrato dall'ex designatore Gianluca Rocchi. […] Una fonte che per ore ha riempito verbali racconta, con la garanzia dell'anonimato, di "designazioni a piacimento", di "epurazione delle figure che non si piegavano al metodo". E di come Rocchi "fosse in costante rapporto telefonico con i dirigenti delle squadre, pur non potendo da regolamento, per ingraziarsi i club. Per un tornaconto personale". […] Le testimonianze hanno fornito anche dettagli circostanziati di episodi sospetti. Ci sono le cinque partite nel mirino, già note, che hanno portato a indagare Rocchi stesso e il suo secondo, Andrea Gervasoni, oltre ai "varisti" Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo. Ma anche altri match. Come Inter-Roma di un anno fa: "Fatti i fatti tuoi" avrebbe risposto il VAR al suo assistente che segnalava il fallo sul nerazzurro Bisseck, per il teste "su indicazione del supervisore Gervasoni". Audio VAR non rinvenuto. [...]

(La Repubblica)