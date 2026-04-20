Caos giallorosso, Roma: Gasp aspetta Friedkin ma pensa all'addio a giugno

LEGGO (F. BALZANI) - Musi lunghi e futuro incerto. E non tanto per il pareggio con l'Atalanta che può costare la Champions ma che se non altro rinforza la posizione verso le altre due porte per l'Europa. Alla Roma in queste ore si respira aria d'addio e dell'ottavo cambio allenatore in otto stagioni. Gian Piero Gasperini, infatti, ha incassato il silenzio dei Friedkin di fronte a richieste specifiche per la prossima stagione: più potere decisionale, un nuovo direttore sportivo e ovviamente l'allontanamento di Claudio Ranieri. Al quale Gasp non ha risposto direttamente chiarendo però: "Non mettetemi sul suo piano, io non ho mai voluto questo teatrino e fatto certe dichiarazioni". Poi ha iniziato a parlare della sua avventura a Roma al passato: "Bisogna chiudere benissimo questo campionato perché per me è stata un'esperienza straordinaria, sono arrivato con tanto scetticismo intorno e anche un po' di rivalità. La squadra mi ha seguito fortemente, continua a seguirmi e di questo sono grato ai giocatori come sono grato al pubblico. Di quello che sarà tra un mese lo vedremo a fine campionato". Perché i Friedkin hanno rimandato tutto a giugno, troppo tardi per Gasperini che vorrebbe iniziare a costruire sin da subito la Roma del futuro. E che è rimasto decisamente deluso dalla mancata protezione del presidente. Dal Texas, infatti, sono arrivati messaggi di fiducia sia per Gasp che per Ranieri. Un non decidere che sta mettendo a serio rischio il futuro del tecnico tra i papabili per la panchina del Napoli. Ma anche Ranieri sta ragionando sul domani. Il senior advisor è rimasto deluso dalla reazione della piazza che ha preso le parti di Gasperini. E starebbe valutando un futuro in Nazionale, anche se non è chiara la veste. Una possibile rivoluzione, l'ennesima della gestione Friedkin. Che di certo non fa felici i tifosi.