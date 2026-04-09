Campo Testaccio, via libera alla riqualificazione. Onorato: "Lavoro abnorme. Questo impianto ha una valenza immensa"

La rinascita di Campo Testaccio, lo storico primo stadio della Roma, è sempre più vicina. Come riportato dal sito del quotidiano, le commissioni capitoline Patrimonio e Sport hanno approvato la delibera di pubblico interesse della palestra, scongiurando così l'ipotesi della demolizione. Il Comune ha deciso di acquistare la struttura, che entrerà a far parte degli impianti sportivi della città. L’obiettivo è far partire i lavori a Campo Testaccio entro la fine del 2026.

«Abbiamo faticosamente sbloccato un iter amministrativo fermo da anni, con un lavoro abnorme - le parole di Alessandro Onorato (assessore ai Grandi eventi, Sport e Turismo) -. Ricordo che Campo Testaccio ha una valenza immensa, è il luogo dove la Roma ha iniziato la sua storia. Il rione e la città aspettano da troppo tempo una rinascita». «L’Amministrazione capitolina sta facendo il massimo sforzo per sanare questa ferita di Testaccio, per dare un servizio importante al territorio e per migliorare anche l’offerta sportiva per le scuole della zona», le dichiarazioni di Fernando Bonessio (presidente della commissione Sport).

(roma.repubblica.it)