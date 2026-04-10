Campo Testaccio, più vicina la rinascita della culla giallorossa

Si avvicina la rinascita di Campo Testaccio, luogo simbolico per la storia — calcistica e non solo — di Roma e mitica culla dei giallorossi. Le commissioni capitoline Patrimonio e Sport, presiedute da Yuri Trombetti e Nando Bonessio, ieri hanno dato parere positivo unanime (con FdI e M5S che non hanno partecipato al voto) alla delibera. (...) Sarà così sanato e acquisito nel patrimonio degli impianti sportivi comunali l'immobile su via Calo Cestio (esteso su 950 metri quadrati e con un volume di 4.600 metri cubi) che era in abbandono da anni e privo di titoli urbanistici. Ciò

sarà di grande aiuto per il progetto di recupero di Campo Testaccio, in modo da ospitare attività collaterali che potranno garantire la sostenibilità economica dell'intera operazione, facendo nascere un centro poli-funzionale dedicato allo sport. «Abbiamo faticosamente sbloccato un iter amministrativo fermo da anni, con un lavoro enorme — ha commentato l'assessore ai Grandi eventi, Sport e Turismo, Alessandro Onorato — ricordo che Campo Te-staccio ha una valenza immensa, è il luogo dove la ama ha iniziato la sua storia. Il rione e la città aspetta-no da troppo tempo una rinascita. L'ok delle commissioni è uno passo decisivo, perché la presenza della struttura coperta potrà diventare un luogo multidisciplinare dove fa-re attività durante tutto l'anno». Se tutto filerà liscio, la delibera —che era stata approvata in Giunta nelle scorse settimane — potrà approdare in Aula Giulio Cesare prima

dell'estate per il via libera finale. (...)

(La Repubblica)