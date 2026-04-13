Calciomercato Roma: Pioli e Italiano sul taccuino di Massara se salta Gasp. E rispunta pure De Rossi

Ancora tutto da scrivere il futuro di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma. Atteso oggi il faccia a faccia con Ranieri, dal quale si potrà capire qualocosa in più. In caso di separazione la prossima stagione, il nome è già in casa: De Rossi. Chiaro che, il primo ad essere convinto dovrà essere proprio Daniele, che a Genoa sta lavorando bene e che non ha intenzione di scottarsi di nuovo con l'amata Roma. Tornerebbe? Probabilmente sì, ma le condizioni dovranno essere chiare. (...) Ma non c'è solo De Rossi. Sul taccuino finirebbero vecchi personaggi contattatati a suo tempo. Italiano, ad esempio, è un tecnico in ascesa. Pioli è un nome avvicinabile a Massara per i trascorsi milanisti ma non sarebbe un nome rassicurante dopo il fallimento a Firenze. Da tenere in considerazone ance Valverde, Thiago Motta e Farioli.

(Il Messaggero)