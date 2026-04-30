Calciomercato Roma, nessun accordo tra Dybala e altri club. E spunta l'ipotesi contratto a gettone

Nella giornata di ieri si era parlato di un accordo preliminare tra Paulo DYbala e il Boca Juniors. Come scrive Fabrizio Romano, però, la Joya non ha ancora dato indicazioni per procedere con nessun club in vista di un potenziale trasferimento a parametro zero. Il giocatore al momento vuole finire nel migliore dei modi la stagione con la Roma per poi prendersi del tempo per valutare il futuro.

??? Paulo Dybala has not given indications to proceed with any club ahead of potential free transfer move yet.



Full focus on finishing the season with AS Roma at best level possible and then time to assess his future and all options. pic.twitter.com/BfRQvSQLgv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2026





Anche il quotidiano parla del futuro di Paulo Dybala. La Roma, si legge, al momento tiene in stand by l'operazione in attesa di queste ultime gare di campionato. Qualora dovesse restare in giallorosso, l'ultima idea è quella di un contratto a gettone.

(corsera)